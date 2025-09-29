Волгоградцы больше других платят за ипотеку среди регионов Средней Волги

Волгоградская область заняла 41-е место среди регионов России по доступности ипотеки. Рейтинг составило РИА «Новости».

В регионе 16% семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, среднемесячный платеж составляет 65,6 тыс. руб.

Астраханская область заняла 44-е место с показателем 15,1% и 63,7 тыс. руб. В Саратовской области, которая на 48-м месте, только 14,8% семей могут позволить взять ипотеку по рыночной процентной ставке. Ежемесячный платеж составляет в среднем 62,9 тыс. руб. Пензенская область оказалась на 50-м месте — 14,6% и 64,8 тыс. руб. соответственно.

По России показатели составляют 16,1% и 92,5 тыс. руб. Лидер рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе 47,1% семей могут взять квартиру в ипотеку, средний ежемесячный платеж — 104,7 тыс. руб. На последнем месте Севастополь с показателями 3,3% и 132,1 тыс. руб.

Ольга Симонова