Открытие «Купеческой улицы» состоится в Сарапуле

29 сентября на набережной Сарапула состоится открытие проекта «Купеческая улица», сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

«Купеческая улица» представляет собой миниатюру улицы уездного города на Каме, состоящую из восьми купеческих построек. Она будет знакомить жителей и гостей города с традициями и историей купечества в Прикамье.

Общая сумма расходов на реализацию проекта составила 11,2 млн руб., из которых 8,4 млн руб. — это грант, а 2,8 млн руб. — софинансирование.