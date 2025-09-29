Открытие «Купеческой улицы» состоится в Сарапуле
29 сентября на набережной Сарапула состоится открытие проекта «Купеческая улица», сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.
«Купеческая улица» представляет собой миниатюру улицы уездного города на Каме, состоящую из восьми купеческих построек. Она будет знакомить жителей и гостей города с традициями и историей купечества в Прикамье.
Общая сумма расходов на реализацию проекта составила 11,2 млн руб., из которых 8,4 млн руб. — это грант, а 2,8 млн руб. — софинансирование.