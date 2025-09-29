В Балакове женщину и ее сына обвиняют в убийстве ребенка и истязании троих

В Саратовской области 52-летнюю жительницу Балаково и ее 35-летнего сына обвиняют в убийстве ребенка и истязании трех приемных детей. Их отправили под стражу, сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, с 2015 по 2025 год семья взяла под опеку четырех детей и проживала сначала в Хвалынском районе, затем в Балакове. Следователи считают, что обвиняемые систематически избивали троих из них под видом «воспитательных мер». Кроме того, в период с 2019 по 2021 год женщина, по версии следствия, вывезла ребенка-инвалида из Хвалынского района в Балаково, убила его и скрыла тело.

Долгое время факт убийства оставался нераскрытым, поскольку органы опеки не проводили плановых проверок условий проживания детей. Лишь в феврале 2025 года женщину отстранили от обязанностей опекуна, тогда же выяснилось, что один ребенок исчез. После этого подозреваемая скрылась. В отношении сотрудников органов опеки возбуждено уголовное дело о халатности.

Мать и сына задержали 27 сентября сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Саратовской области. Пока обвиняемые под стражей расследование продолжается.

Ольга Симонова