Рыбинскую больницу возглавил специалист из Вологды

Сергей Бутаков, бывший глава департамента здравоохранения Вологодской области, назначен главным врачом больницы №1 в Рыбинске. Об этом сообщили в управлении госслужбы правительства Ярославской области. Он сменил Александра Корнилова, который руководил больницей с весны 2025 года.

Фото: Правительство Ярославской области Сергей Бутаков

Сергей Бутаков окончил Санкт-Петербургский медицинский институт имени И.П. Павлова по специальности «лечебное дело» и специализируется в хирургии и урологии. Как уточняет Yarnews, у него большой опыт руководства медицинскими учреждениями. Он работал главным врачом городской больницы №2 в Вологде, затем возглавлял управление здравоохранения администрации Вологды. С 2015 года он был заместителем директора областного департамента здравоохранения Вологды, а с 2019 года до ноября 2021 года возглавлял это ведомство. С марта 2022 года по октябрь 2024 года он был главным врачом городской больницы №3 в Калининграде.

Перед Сергеем Бутаковым поставлены задачи по обеспечению качественной медицинской помощи жителям Рыбинска и близлежащих округов, а также по выстраиванию эффективного взаимодействия с местными предприятиями и формированию команды профессионалов.

Антон Голицын