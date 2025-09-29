Хоккеисты «Ижстали» одержали победу над «АКМ» в матче ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над «АКМ» со счетом 3:1 в матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». Игра прошла 28 сентября в Ижевске.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Хорошая, трудовая победа. Спасибо команде за честный труд. Поздравляю болельщиков с этой победой. Сыграли целостную игру, наверно, это первая такая игра. Вратарь выручал в нужные моменты, добавили в обороне, а впереди – много создавали. Конечно, необходимо еще добавить в реализации. Скажу, что мы довольны сегодня. Надо продолжать в том же духе и развиваться»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Со 2 по 28 сентября включительно «Ижсталь» провела восемь матчей. «Сталевары» обыграли «Магнитку» в Магнитогорске (4:2), «Южный Урал» в Орске (5:4 по буллитам), «Олимпию» (3:0) и «АКМ» (3:1) в Ижевске. Остальные четыре встречи ижевский коллектив проиграл. Это матчи против «Тороса» в Нефтекамске (1:2), «Челмета» в Челябинске (3:1), «Горняк-УГМК» в Верхней Пышме (0:4), «Молота» в Ижевске (0:3). Сейчас «Ижсталь» занимает 25-е место в рейтинге регулярного чемпионата ВХЛ. Коллектив набрал восемь очков.

Следующий домашний матч «Ижсталь» проведет 30 сентября. «Сталевары» сразятся с командой «Рязань-ВДВ». Сейчас гости занимают 17-ю строчку рейтинга.

Анастасия Лопатина