В Ярославле прогнозируется солнечная неделя

В Ярославле на этой неделе будет преимущественно солнечная погода при температуре воздуха +11…+13 градусов. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, на улице будет +11 градусов, облачно с прояснениями. В среду, 1 октября, немного потеплеет — до +13 градусов. В четверг и пятницу жителей города ждет безоблачная погода при +12 градусах. В субботу, 4 октября, прогнозируется +13 градусов, но облачно. Осадков на этой неделе не ожидается.

По ночам температура воздуха будет опускаться до 0…+3 градусов.

Алла Чижова