Пензенский «Дизель» выиграл хоккейный матч у пермского «Молота» со счетом 3:2

В третьем матче домашней серии ВХЛ «Молот» проиграл «Дизелю» из Пензы со счетом 2:3. В первых двух периодах команды обменялись голами, но в заключительном гости забили победный гол, сообщил «Ъ-Прикамье».

Для «Молота» это стало первым поражением на домашней арене в текущей серии. В Перми команда провела уже четыре игры.

При равной игре в первом периоде Владислав Лукин из «Дизеля» открыл счет благодаря передачам Максима Рыжкова и Александра Борисенкова. Однако к концу периода хозяева сравняли счет, сообщила команда «Дизеля» в официальной группе во «Вконтакте».

Во втором периоде команды обменялись голами. После шайбы «Молота» Ильдар Шиксатдаров быстро восстановил равновесие, а Павел Махановский и Семен Сухов помогли в организации атаки. В конце второго и начале третьего периода «Дизель» долго играл в меньшинстве, но соперники не смогли воспользоваться преимуществом.

Третий гол «Дизеля» забросил Максим Колмыков, воспользовавшись передачей Владимира Бобылева. Несмотря на попытки «Молота» отыграться, включая тайм-ауты и снятие вратаря, гости уверенно довели матч до победы. Следующая игра «Дизеля» состоится в Нефтекамске против местного «Тороса».

Нина Шевченко