Дмитрий Маликов, Markul и Анна Егоян

На музыкальных площадках Ярославля в период с 29 сентября по 5 октября выступят поэтесса и чтец Анна Егоян, Уральский молодежный симфонический оркестр, рэп-исполнитель Markul, АК-47 и TGK, группа «План Ломоносова», Дмитрий Маликов и группа, созданная Михаилом Кругом. Также пройдут вручение премии им. Сергея Пускепалиса, спектакль с Анной Ардовой и Михаилом Полицеймако и региональная неделя промышленности. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Маликов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Маликов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Концерты

29 сентября в ДК им. Добрынина состоится поэтический вечер Анны Егоян с программой «Осторожно! Хрупко». Стихотворения классиков и современных авторов в исполнении Анны Егоян прозвучат с музыкальным сопровождением. Стоимость билетов от 2,8 тыс. руб., начало в 19:00.

30 сентября в Волковском театре состоится торжественная церемония вручения Российской кинотеатральной премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Главная цель премии — поощрение и поддержка представителей культуры и общественных деятелей. Особым гостем вечера станет Хор имени Пятницкого, который выступит расширенным составом с часовой программой. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб., начало в 18:30.

1 октября в филармонии пройдет концерт с Уральским молодежным симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова. В программе — Концерт Брамса для скрипки с оркестром, являющееся одним из самых сложных и масштабных произведений скрипичного репертуара. Стоимость билетов — от 500 руб., начало в 18:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Markul

Фото: vk.com / markulofficial Markul

Фото: vk.com / markulofficial

2 октября в «Руки Вверх! Бар» выступит рэп-исполнитель Markul, известный по таким песням, как «Худший друг», «Серпантин», «Стрелы» и «Fata Morgana». Он представит публике новый альбом Make Depression Great Again, а также исполнит свои хиты. Стоимость билетов от 1,8 тыс. руб., начало в 19:00.

3 октября в «Руки Вверх! Бар» состоится выступление АК-47 и TGK в рамках большого совместного тура. На концерт рэп-исполнителей можно попасть за 3,5-6 тыс. руб., начало в 20:00.

3 октября в «Китайском летчике Джао Да» выступит группа «План Ломоносова» с концертом, посвященным 15-летию коллектива. В программу вошли лучшие песни со всех альбомов: «#Ялюбовь», «Солнце не взойдет», «Страна Идиотов», «Резкая как нате!», «Х», «Критическое мышление», «Мосты» и другие. Стоимость билета — от 2,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «План Ломоносова»

Фото: Светлана Посадская (vk.com / planlomonosova «План Ломоносова»

Фото: Светлана Посадская (vk.com / planlomonosova

4 октября в арт-пространстве «Лампа» выступит группа «Попутчик», созданная Михаилом Кругом. Для гостей солист Иван Крахмалов, скрипач Виктор Чилимов и музыкант Герман Васильев (последние двое работали с Кругом) исполнят хиты в оригинальных аранжировках. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб., начало в 20:00.

5 октября в КЗЦ «Миллениум» выступит Дмитрий Маликов, который известен по таким песням, как «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая», «Нет, ты не для меня», «Моя, моя», «За туманами» и многим другим. Стоимость билета на концерт — от 2,2 тыс. руб., начало в 18:00.

Спектакли

4 октября в ДК им. Добрынина покажут театрально-цирковое шоу «Щенячий дозор» —программа, подготовленная Балтийским цирком из Санкт-Петербурга. На сцену выйдут дрессированные животные, гимнасты, иллюзионисты, акробаты и веселые клоуны. Стоимость билетов — от 800 руб., начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Последний этаж»

Фото: Современный театр антрепризы Спектакль «Последний этаж»

Фото: Современный театр антрепризы

5 октября в ДК им. Добрынина состоится комедийный спектакль «Последний этаж». История начинается со знакомства двух соседей — нового соседа, затеявшего ремонт, и жительницы небоскреба, уставшей от шума работ. В ролях Анна Ардова и Михаил Полицеймако. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб., начало в 19:00.

Выставки и встречи

В Музее истории города Ярославля открылась выставка «Правило веры и образ кротости», посвященная периоду служения будущего Патриарха Московского и всея России Тихона на Ярославской земле. В экспозиции представлены архивные материалы и художественные произведения, рассказывающие о ярославском периоде жизни будущего патриарха, документы, отражающие его деятельность во благо общества, предметы эпохи из православного быта горожан.

В парке Музея зарубежного искусства последнюю неделю работает выставка современной скульптуры. Художники Павел Белан, Иосиф Дашевский и Александр Кабин создали девять произведений в разных техниках и материалах. Например, господин Кабин создал инсталляцию «Исповедь художника». В ней он основываться на выдержанном отношении к явлениям и событиям. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка современной скульптуры

Фото: Ярославский художественный музей Выставка современной скульптуры

Фото: Ярославский художественный музей

1, 4 и 5 октября в Ярославском планетарии пройдут наблюдения Луны, включающие просмотр в телескоп кратеров, горных хребтов, лунных «морей».

Кино

В кинотеатрах вышел в прокат фильм «Август». Действие происходит в глухих лесах освобожденной Белоруссии в августе 1944 года. В тылу советских войск действуют вражеские агенты. Трем контрразведчикам СМЕРШа поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника, но ситуация осложняется тем, что на территории действует множество польских отрядов и немецких диверсионных групп. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Неделя промышленности

В Ярославле с 29 сентября по 3 октября пройдет «Неделя промышленности Ярославской области», совмещенная с профориентационном форумом. Мероприятие состоится в КЗЦ «Миллениум». Каждому дню Недели будет отведена отрасль: 29 сентября — машиностроение и транспорт, 30 сентября — химическая и строительная промышленность, 1 октября — агропромышленный комплекс и туризм, 2 октября — наука, инновации и цифровизация.

Для школьников и студентов пройдут экскурсии по межотраслевой выставке промышленных предприятий региона и выездные визиты на производства. На отдельной ярмарке стажировок представители предприятий представят возможности трудоустройства для студентов колледжей и вузов. На еще одной ярмарке состоятся мастер-классы по составлению резюме, тренинги по прохождению собеседований, консультации по профориентации.

Для заказчиков и потенциальных исполнителей организуют межрегиональную биржу для переговоров. На выставочных стендах участники смогут получить консультации по вопросам господдержки и развития бизнеса.

Участие в Неделе промышленности — бесплатное, но обязательна онлайн-регистрация на сайте «неделяпромышленности.рф».

События в регионе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Балаган Лимитед»

Фото: Министерство культуры Ярославской области Группа «Балаган Лимитед»

Фото: Министерство культуры Ярославской области

В села Ростовского округа с большой концертной программой приедет поп-фолк группа «Балаган Лимитед» и даст благотворительные концерты. В программу концертов войдет три песенных блока: фольклорный, патриотический и блок песен, посвященных семейным ценностям. 29 сентября концерт пройдет в селе Хмельники, 30 сентября — в селе Татищев-Погост, 1 октября — в селе Ново-Никольское, 2 октября — в Марково, 3 октября — в селе Белогостицы, 4 октября — в Петровском и Поречье-Рыбном, 5 октября — в Ишне. Полная программа опубликована на сайте областного минкульта.