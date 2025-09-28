«Шинник» победил «Ротор» из Волгограда

В Ярославле футбольный клуб «Шинник» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0.

Первый гол был забит после штрафного удара Дмитрия Самойлова. Мяч отскочил к Альбеку Гонгапшеву, который отправил его в сетку. В конце первого тайма Гонгапшев вновь отличился, пробив точно в «девятку».

Во втором тайме «Шинник» сосредоточился на обороне, и голкипер Тимофей Митров сыграл ключевую роль, сохранив ворота в неприкосновенности. Это уже шестой матч подряд, в котором Митров не пропустил ни одного гола.

Следующий матч «Шинник» проведет на выезде 5 октября против «СКА-Хабаровск».

Антон Голицын