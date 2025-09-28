Вице-премьер Удмуртии: влажность зерна варьируется от 11 до 19% при норме до 15%

После обильных дождей в августе влажность зерна на предприятиях Удмуртии находится в диапазоне от 11 до 19% при норме от 13 до 15%, заявил зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов на открытии зерносушильного комплекса одной из сельскохозяйственных организаций в Можгинском районе, потерявшей пшеницу на площади 315 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, из-за переувлажнения почвы в Удмуртии 8-15 сентября вводился режим ЧС. Площадь пострадавших и погибших посевов достигла 12,6 тыс. га у 50 сельхозпредприятий в 19 районах республики. В частности, совокупные потери сельскохозяйственных культур на шести предприятиях Алнашского района превысили 1,8 тыс. га. Режим ЧС позволяет пострадавшим аграриям обратиться за выплатами и освободиться от некоторых обязательств по урожайности в рамках субсидирования.