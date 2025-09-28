Полиция в Сочи оштрафовала участников драки на улице Горная Карусель

На участников ночной драки на улице Горная Карусель на курорте Красная Поляна составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ( «Мелкое хулиганство»). Им назначен административный штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Размер штрафа не указывается, однако, согласно законодательству он составляет от 500 до 1000 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полиции сообщили, что драка между компаниями молодых людей произошла ночью 25 сентября на улице Горная Карусель курорта Красная Поляна. Информация об этом поступила в дежурную часть УВД по Сочи. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих мужчин 30 и 19-лет. В отношении нарушителей составлены протоколы. В настоящее время проверка по данному факту продолжается»,— говорят в ведомстве.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел поздно вечером возле одного из развлекательных заведений на горном курорте. Якобы словесная перепалка переросла в драку, а один из ее участников достал нож, но вскоре уже был без сознания.

Василий Хитрых