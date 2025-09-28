В ДТП в Балашове пострадал несовершеннолетний мотоциклист, проводится проверка

Прокуратура Балашова поставила на контроль проверку по факту ДТП с участием подростка. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 18:10 накануне, 27 сентября, на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина в Балашове. Ее участниками стали автомобиль «Митсубиси» и мотоцикл «Ямаха» под управлением подростка 2012 года рождения.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его увезли в медучреждение. Прокуратуре предстоит оценить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выяснить причины и условия случившегося.

Павел Фролов