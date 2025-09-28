Полиция выясняет причину возгорания иномарки в Волжском

Сотрудники полиции устанавливают, из-за чего загорелся автомобиль в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Стражей порядка проинформировали о возгорании транспортного средства в 03:00 сегодня, 28 сентября. Автомобиль находился во дворе дома № 22 по ул. Карбышева.

Полицейские прибыли по адресу и выяснили, что речь идет о «Хендай Солярис». Машина сгорела. Специалисты проводят проверку по данному факту.

Павел Фролов