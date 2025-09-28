Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Три человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля Chery Arrizo с грузовиком Volvo на федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии, 1-й отдел Госавтоинспекции (ГАИ) республики. Авария произошла сегодня утром, около 05:20.

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

В числе погибших — 21-летний водитель Chery и его 30-летняя и 20-летний пассажиры. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, на которой столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 45-летнего водителя. Это случилось на 339-м км федеральной трассы.

На месте работают сотрудники ГАИ и оперативных служб. Уточняются обстоятельства дорожной аварии.