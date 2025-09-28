Ижевский мехзавод возрождает Школу ружейного мастерства имени Леонарда Васева
Ижевский механический завод (ИМЗ) возрождает Школу ружейного мастерства (ШРМ) имени Леонарда Васева. Она станет учебным центром для подготовки кадров, пишет пресс-служба оборонного концерна «Калашников», в который входит ИМЗ.
Возрождение ШРМ управляющий директор завода Михаил Мельников объяснил потребностью в кадрах для развития направлений гражданского и боевого стрелкового оружия (одни из приоритетных на для ИМЗ). Площадь нового центра составит около 1 тыс. кв. м. В нем будут оборудованы четыре учебно-производственные мастерские (50+ рабочих мест) и несколько аудиторий вместимостью до 100 слушателей.
«ШРМ обеспечит производство квалифицированными рабочими и линейными руководителями, которые будут подготовлены в соответствии с учетом специфики предприятия. Все кадры, прошедшие подготовку или получившие смежные профессии, будут трудоустроены на ИМЗ. Таким образом, мы планируем ежегодно закрывать около 500 вакансий по рабочим профессиям»,— отметила директор по персоналу ИМЗ Мария Порсова.
ШРМ функционировала на предприятии с 1956 года. Она готовила слесарей-сборщиков стрелкового оружия, резчиков по дереву, граверов, сборщиков лож. Один из основоположников школы — гравер-оружейник Леонард Васев. По данным с сайта концерна на 2016 год, ШРМ является единственной школой в РФ и одной из четырех в мире, где действует система подготовки мастеров художественной отделки оружия. Такие учебные заведения есть еще только в Австрии, Германии и Бельгии.