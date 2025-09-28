«Зенит» крупно обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

В субботу, 27 сентября, в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» принимал «Оренбург». Петербургская команда одержала победу со счетом 5:2.

В составе хозяев Максим Глушенков стал главным героем встречи, забив четыре гола. Еще один гол на счету Александра Соболева. В составе гостей мячи забили Эмил Ценов и Владислав Камилов.

После этой победы «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Оренбург» занимает 13-ю строчку с семью баллами.

Андрей Сазонов