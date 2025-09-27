Главные новости за 27 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) принял к производству исковое заявление Генеральной прокуратуры, поданное к компании «Вониксель Лимитед», владеющей ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), бывшему владельцу компании Олегу Басину, а также ранее задержанному ФСБ владельцу перегрузочного терминала Шахлару Новрузову.

«Россети» продолжат процедуру по снижению стоимости контрактов на строительство систем накопления энергии (СНЭ) на Кубани и в Крыму в рамках проводимого тендера.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Краснодарского краевого суда.

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Кубани в связи с ремонтными и профилактическими работами ожидаются с 29 сентября по 5 октября.

Власти Севастополя договорились с заправками, которые не будут отпускать бензин в канистры «про запас», чтобы не создавать излишний ажиотаж.

Мэрия Краснодара назначила общественные обсуждения по проекту планировки территории, расположенной между Рождественской Набережной и правым берегом реки Кубани, который предусматривает строительство храма в этом месте.