В Краснодаре пройдут общественные обсуждения по строительству храма в Юбилейном

Мэрия Краснодара назначила общественные обсуждения по проекту планировки территории, расположенной между Рождественской Набережной и правым берегом реки Кубани, который предусматривает строительство храма в этом месте. Соответствующее постановление администрации опубликовано на ее сайта.

«Документацией по планировке территории предусматривается выделение элементов планировочной структуры, размещение объекта капитального строительства храмового комплекса в честь Собора Пресвятой Богородицы, размещение объектов местного значения (пешеходная улица и площади, велосипедная дорожка), а также озеленение и благоустройство территории, образование земельных участков», — говорится в опубликованном проекте постановления.

С экспозицией проекта можно будет ознакомиться в Краснодаре на ул. Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, а также на ул. им. Максима Горького, 66, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. Также проект будет размещен на официальном Интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара www.krd.ru.

Общественные обсуждения будут проходить с 13 по 19 октября. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно будет направить в письменной форме на портал администрации и гордумы, на электронную почту либо почтовым отправлением, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в дни ее проведения.

Ранее местные СМИ писали, что идея строительства храма получила поддержку городских и краевых властей. Вместе с тем ряд жителей Юбилейного микрорайона и общественников выступали против этих планов, желая оставить в этом месте зеленую зону.

Михаил Волкодав