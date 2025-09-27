В Камышине задержали подозреваемого в поджоге машины, возбуждено дело

В Камышине Волгоградской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полиции стало известно о возгорании иномарки «Шкода», припаркованной во дворе жилого дома в Камышине, ранним утром накануне, 26 сентября. Выяснилось, что речь идет об умышленном поджоге.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказал задержанный, владельцем «Шкоды» является его знакомый. Ранее он проинформировал сотрудников полиции о совершенном фигурантом административном правонарушении, за что его привлекли к ответственности. Подозреваемый решил отомстить и облил иномарку бензином, после чего поджег.

Павел Фролов