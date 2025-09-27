Эрдоган обвинил «баронов войны» в эскалации конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал некоторые страны «баронами войны» и обвинил их в обострении конфликта на Украине. О каких именно государствах идет речь, господин Эрдоган не сказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира»,— заявил турецкий президент на дипломатическом форуме Bosphorus. Он отметил, что аналогичные усилия направлены на урегулирование ситуации в секторе Газа.

Турция неоднократно выступала площадкой для встреч делегаций России и Украины. Три раунда переговоров прошли в этом году в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. Стороны договорились об обмене военнопленными и представили друг другу проекты меморандумов по урегулированию. 12 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом поставлен на паузу. При этом, уточнил господин Песков, у сторон налажены «каналы общения».