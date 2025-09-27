Эстония не будет сотрудничать с Rheinmetall при строительстве завода боеприпасов

Немецкий концерн Rheinmetall предлагал Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов. Однако эстонские власти отказались от сделки. Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, передает телерадиовещатель ERR.

Условия Rheinmetall требовали от Эстонии слишком больших расходов, отметил господин Певкур. По его словам, после заключения сделки Таллин не смог бы получить контрольный пакет акций.

В результате власти Эстонии объявили открытый конкурс, сейчас страна близка к заключению договоров по строительству предприятия. По плану завод будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, взрывные снаряды и другие виды боеприпасов, сообщил глава Минобороны.

На этой неделе Латвия подписала соглашение с Rheinmetall на строительство завода по производству боеприпасов стоимостью €275 млн. Контрольный пакет акций получит немецкая сторона. Завод должен открыться через два года, уточнил ERR.