В Сочи спустили на воду ял «Чомга», на котором будут учить юных мореплавателей

В сочинском парусном центре «Юг Спорт» на воду спустили девятиместный парусно-весельный ял, на котором будут проходить обучение юные сочинские мореплаватели из морского клуба «Александрия». Об этом сообщает Сочинское географическое общество.

Ял был построен для Сочинского географического общества на верфи «Варяг» в Петрозаводске. Свое название судно получило в честь чомги — водоплавающей птицы, наиболее пострадавшей от разлива мазута в результате разлива нефти в Керченском проливе в декабре минувшего года.

В спортивном празднике приняли участие глава города Андрей Прошунин, члены Сочинского географического общества, воспитанники школ парусного спорта и волонтеры, спасавшие чомг, пострадавших в результате катастрофы.

Михаил Волкодав