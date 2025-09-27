Четверо молодых астраханцев получили сроки за вымогательство и насилие

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении четырех местных жителей по уголовному делу о вымогательстве с применением насилия (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Фигурантами дела стали трое 19-летних парней и 18-летняя девушка. По решению суда астраханка получила 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно, один из молодых людей — 2 года и 2 месяца лишения свободы, остальные — 2 года исправительной колонии общего режима.

Как выяснилось, днем 14 сентября прошлого года трое фигурантов, парней, в заброшенном здании на улице Советской в Кировском районе Астрахани избили 37-летнего местного жителя и потребовали от него 90 тыс. руб. Они пригрозили, что обратятся в полицию с ложной информацией о распространении пострадавшим интимных фото, если тот откажется передать деньги.

7 ноября полицейские задержали фигурантку при получении части средств в размере 30 тыс. руб. На то время она была несовершеннолетней.

Павел Фролов