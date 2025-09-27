К отоплению подключили более половины жилого фонда Ижевска

За первые пять дней запуска отопительного сезона в Ижевске теплоснабжением обеспечили 57% жилого фонда, или 1865 домов, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. «Еще выше показатели среди соцучреждений. Сюда теплоноситель запускали в первую очередь»,— добавил он. Отопление подано в 179 детских, 122 образовательных, 94 медицинских учреждения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Чистяков отметил, что все завоздушивания и локальные порывы, возникающие при подключении, оперативно устраняют обслуживающие организации. По вопросам отопления горожанам необходимо обращаться в свои УК или ТСЖ.