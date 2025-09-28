Еще три ижевские школы включили в проект традиционного воспитания школьниц

Пилотный проект «Традиционное воспитание девочек 5-9 классов» в Ижевске в новом учебном году расширили еще на три местные школы. Таким образом, количество учреждений с морально—нравственной программой в городе выросло до семи. Об этом пишет пресс-служба администрации Ижевска после заседания координационного совета по демографии, семейной политике и охране прав детства 25 сентября.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Опытом ижевских педагогов заинтересовались на федеральном уровне, и уже на следующей неделе наши специалисты презентуют проект российским школам, которые работают с опорой на православные ценности»,— говорится в сообщении.

Напомним, проект стартовал в сентябре прошлого года в четырех ижевских школах. Тогда в классы традиционного воспитания поступило 90 пятиклассниц. Школьницам преподают морально-нравственные и декоративно-прикладные дисциплины. В их числе — курс «За жизнь», выдающиеся женщины в истории РФ, флористика и др. Выездные занятия, среди прочего, включают посещение храмов и участие в богослужениях.

По словам авторов программы, обучение позволит девушкам «реализовать себя как хранительниц семейных русских народных традиций, оставаясь при этом частью современного общества». Эксперты связывают расширение проекта с федеральным трендом на духовно-нравственное воспитание и активностью религиозных организаций.

