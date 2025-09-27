В Сочи вводят в эксплуатацию новый объект по обслуживанию ливневой канализации

В районе села Раздольное Хостинского района вводится в эксплуатацию новая производственная база предприятия «Водосток», обслуживающего ливневую канализацию города. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

«Новый объект станет ключевым звеном в системе обслуживания ливневок, которая теперь равномерно охватывает все районы Сочи. Теперь аварийные бригады и техника ближе к объектам, что сократит время реагирования в сезон дождей»,— пояснил мэр в своем Telegram-канале.

Всего в Сочи на сегодняшний день работают четыре центра по обслуживанию ливневой канализации в каждом районе города.

Михаил Волкодав