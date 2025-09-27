ВСУ вновь пытались атаковать промышленные объекты Астраханской области

Силы киевского режима в очередной раз атаковали Астраханскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщил сегодня, 27 сентября, в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

По словам господина Бабушкина, военные ликвидировали в субботу восемь БПЛА над территорией Астраханской области. К счастью, никто не пострадал.

Губернатор отметил: целью противника вновь стали промышленные объекты области. Упавшие обломки вражеских беспилотников вызвали локальные возгорания, огонь оперативно потушен.

Павел Фролов