Жители поселка под Оренбургом остались без водоснабжения

В Сакмарском районе Оренбургской области произошла коммунальная авария. Около 1 тыс. жителей хутора Агеевского остались без воды.

Местные СМИ сообщали, что подвоз воды начался только через неделю после отключения. Причиной аварии стал прорыв водовода под дорогой на въезде в Сакмару. Для устранения аварии привлекли коммунальщиков из соседних населенных пунктов.

Сообщается, что подачу воды в хуторе Агеевском планируют восстановить в ближайшие сутки.

Андрей Сазонов