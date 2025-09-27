Волгоградец пойдет под суд за гибель водителя фургона на трассе

Дубовский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 47-летнего жителя региона уголовное дело о ДТП, повлекшем гибель водителя фургона (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, днем 2 июля этого года фигурант находился за рулем тягача «Даф» в сцепке с полуприцепом-цистерной и при движении в сторону Саратова по федеральной автодороге Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» выехал на полосу встречного движения на 615-м км и протаранил грузовой фургон марки «470 20А». Машина фигуранта протащила фургон, пока его задняя часть не врезалась в тягач Shacman в сцепке с полуприцепом. В итоге погиб 58-летний водитель фургона.

Фигурант полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов