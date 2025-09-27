Владимир Якушев о выборах в Удмуртии: кампания для ЕР была непростой

Для «Единой России» (ЕР) кампания на прошедших выборах в думы городов Удмуртии была «непростой», заявил первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Об этом он рассказал на встрече с главой республики, секретарем реготделения партии Александром Бречаловым 26 сентября.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Кампания в Удмуртии для “Единой России” была непростой: выборы в гордуму Ижевска, в Можге, которая всегда для партии была “красной”. Но “Единая Россия” победила. В Ижевске — усилила свои позиции. Это результат серьезной работы всей партийной команды в регионе, укрепления первичного звена партии, прямого общения с жителями»,— отметил господин Якушев (цитату приводит пресс-служба главы и правительства республики).

Александр Бречалов заявил о «колоссальном росте поддержки» партии по сравнению с прошлыми кампаниями. Он добавил, что во всех городах в составы муниципальных парламентов вошли участники спецоперации. В частности, в гордуму Ижевска был избран председатель ассоциации ветеранов СВО Олег Матвеев.

Напомним, на прошедших выборах 12-14 сентября ЕР получила 29 мандатов в гордуме столицы Удмуртии (местный парламент насчитывает 35 мест): 23 — по одномандатным округам, шесть — по партийным спискам. Партия усилила позиции во всех муниципалитетах и, сверх этого, забрала два мандата депутата Госсовета Удмуртии на дополнительных выборах. Эксперты и представители некоторых партий считают, что явке и усилению позиций ЕР в определенной степени помогло дистанционное электронное голосование. Оно впервые применялось в Удмуртии.

