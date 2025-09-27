Главе СКР доложат по делу о ненадлежащем медобеспечении саратовского инвалида

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем медицинском обеспечении инвалида в Саратовской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Житель Саратовской области в обращении к силовому ведомству рассказал, что является инвалидом, ему требуется лекарство для сдерживания прогрессирования заболевания, но долгое время ему медикамент не выдают. Из-за этого состояние здоровья саратовца ухудшается. И хотя ранее суд постановил восстановить его права, решение вступило в законную силу, оно все еще не исполнено.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту возбудили уголовное дело. Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит господину Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов