Глава СКР хочет знать, почему не расселяют аварийный дом в Ахтубинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В обращении к силовому ведомству граждане рассказали, что построенный в 1959 году многоквартирный дом в Ахтубинске признали аварийным в 2019 году, поскольку в нем разрушаются несущие конструкции. При этом жильцов до сих пор не обеспечили благоустроенным жильем, не выплатили денежную компенсацию. Сроки расселения дома перенесли на 2028 год.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту проводят процессуальную проверку. В соответствии с поручением господина Бастрыкина и.о. руководителя астраханского следственного управления Владимиру Смирнову предстоит доложить о ходе и результатах проверки, которая поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов