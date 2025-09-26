Главные новости за 26 сентября. Новороссийск

В мэрии Новороссийска ответили на жалобы о ремонте пострадавшего от атаки БПЛА дома.

В Новороссийске 35 депутатов вновь избранного VIII созыва городской Думы получили депутатские мандаты.

В многоквартирном доме по адресу Анапское шоссе, 12 завершены подготовительные этапы ремонта после взрыва газа.

В Новороссийске 1 октября 2025 года пройдет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

Аэропорт Геленджика предупредил пассажиров о возможных изменениях в полетной программе в связи с ухудшением погодных условий.

В Новороссийске около 80 тыс. жителей сделали прививку от гриппа.

В Краевой клинической больнице №1 продолжается лечение пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск.