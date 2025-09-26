«Крылья Советов» проиграли «Динамо» в матче РПЛ

В пятницу, 26 сентября, в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу столичной команды.

В составе «Динамо» отличились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев. У хозяев забили Ильзат Ахметов и Томас Галдамес. Самарская команда потерпела третье поражение подряд.

«Динамо» набрало 15 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 12 баллами находятся на 10-й позиции.

Андрей Сазонов