Ульяновской студентке дали 3,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков

Суд признал жительницу Заволжского района Ульяновска виновной в покушении на сбыт наркотиков организованной группой с использованием интернета (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, следствием и судом установлено, что 5 января 2025 года несовершеннолетняя студентка местного колледжа «по полученному через мессенджер указанию определенного лица» разместила в тайнике в целях сбыта синтетический наркотик, но в ходе спецмероприятий она была задержана, а в дальнейшем привлечена к уголовной ответственности. Обвиняемой грозило до 12 лет лишения свободы. Она в полном объеме признала свою вину, что повлияло на смягчение наказания.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил теперь уже совершеннолетнюю жительницу региона, полностью признавшую вину, к 3,5 годам колонии общего режима, сообщает прокуратура.

Андрей Васильев, Ульяновск