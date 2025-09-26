За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам около 10 млн рублей

В пятницу следственные органы УМВД России по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного в отношении жительницы Карсунского района (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщают в УМВД, в отделение полиции Карсунского района Ульяновской области обратилась местная жительница, сообщившая о факте мошенничества. Согласно пояснениям потерпевшей, она увидела в интернете предложение о получении дополнительного заработка «путем инвестирования на торговой площадке» одного из банков. Заинтересовавшись, она посредством мессенджера перешла по ссылке и оставила свои контактные данные. После этого с ней связался мошенник, представившийся менеджером инвестиционного ресурса. Следуя его инструкциям, женщина перевела некоторую сумму на указанный псевдоменеджером счет и получила «дивиденды» в размере 400 рублей, после чего перевела на указанные счета уже крупные суммы. Однако после этого больше никакого дохода не получала. Тогда и осознала, что стала жертвой мошенничества. Всего потерпевшая отдала мошенникам более полумиллиона рублей.

Согласно сообщениям УМВД, всего за минувшую неделю жертвами мошенников в регионе стали шесть человек, из них пятеро — жители Ульяновска. В общей сумме они отдали злоумышленникам 9,23 млн руб. При этом использовались, в основном две схемы обмана: заманивание к псевдоинвестированию и запугивание псевдосотрудниками правоохранительных органов о якобы взломанном аккаунте гражданина на Госуслугах и необходимости срочно перевести деньги на «безопасный счет», котолрый и является счетом мошенников.

Самую крупную сумму на минувшей неделе отдала мошенникам жительница Ленинского района Ульяновска, попавшаяся на псевдоинвестировании и отдавшая мошенникам 4 млн руб., из которых 3 млн руб. — денежные средства, взятые в кредит.

Андрей Васильев, Ульяновск