В Орске ресурсоснабжающие организации оштрафовали за нарушения

Орская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране вод, водоотведении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Должностные лица организаций привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 69 тыс. руб., сообщает прокуратура Оренбургской области.

Согласно опубликованной ведомством информации, специализированные организации водоснабжения и водоотведения Новоорского и Адамовского районов не выполняют обязанности по подаче заявок в уполномоченный орган с целью постановки на учет комплексов канализационных очистных сооружений. Юридические лица добывают подземную воду без лицензии на право пользования недрами. Отбор проб питьевой воды продемонстрировали превышение предельных значений ряда показателей. Кроме этого, очистные сооружения находятся в ненадлежащем состоянии.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций и главам администраций Адамовского и Энергетикского поссоветов внесены представления. После чего были приняты меры организационного, технического и финансового характера с целью устранения нарушений.

