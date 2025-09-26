В мэрии Новороссийска ответили на жалобы о ремонте пострадавшего от атаки БПЛА дома

Жительница дома по улице Суворовской, 71 в Новороссийске пожаловалась на затянувшийся ремонт своей квартиры, пострадавшей после майской атаки беспилотников. Горожанка выразила недовольство бездействием городских властей. В мэрии ответили на претензии заявительницы.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В управлении городского хозяйства объяснили, что ремонт ведется в строгой последовательности для обеспечения безопасности и качества работ. Сейчас специалисты занимаются укреплением плиты между 12 и 13 этажами, нанося на нее несколько слоев углеволоконной ленты, пропитанной специальным составом для надежности.

После завершения этого этапа аналогичные работы проведут на 12 этаже, а затем приступят к ремонту на 11 этаже, где расположена поврежденная квартира. Закладку стен блоками начнут только после полного затвердевания конструкций и их одобрения технадзором.

Администрация Южного района напомнила, что сразу после атаки всем пострадавшим предоставлялось временное жилье до окончания ремонта. Власти продолжают работать над восстановлением жилья и улучшением условий для жителей.

Екатерина Голубева