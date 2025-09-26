Глава Удмуртии: новый терминал аэропорта Ижевска обслужил 15,5 тысячи пассажиров

Новый терминал аэропорта Ижевска за первые пять дней обслужил более 15,5 тыс. пассажиров. Тестовый режим, в котором сейчас функционирует объект, позволит провести комплексную обкатку всех систем здания перед официальным открытием. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на встрече с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева направо: руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как пишет пресс-служба правительства республики, ключевой темой повестки стал запуск нового терминала. «В 2024 году аэропорт Ижевска обслужил почти 904 тыс. человек — на 8% больше, чем годом ранее, и теперь мы уверенно готовимся к рубежу в 1 млн. Поэтому для нас главным аргументом для строительства была пропускная способность. У нового комплекса она вдвое выше прежней (400 пассажиров в час.— “Ъ-Удмуртия”)»,— сказал господин Бречалов.

Стороны также обсудили начало реконструкции участка автодороги Ижевск—Аэропорт и «перспективу» обновления взлетно-посадочной полосы и других плоскостных сооружений местной аэрогавани. «Учитывая, что аэродром находится в федеральной собственности, были рассмотрены различные варианты финансирования проекта, в том числе через механизмы концессии»,— говорится в сообщении.

Господин Ядров отметил, что новый терминал и рост пассажиропотока «создают прочную основу для дальнейшего развития гражданской авиации в интересах жителей и гостей региона». Он добавил, что Росавиация продолжит «помогать в решении задач по модернизации аэродрома аэродромной инфраструктур ижевского аэропорта».

Сверх этого, стороны обсудили перспективы развития региональной авиакомпании «Ижавиа». Она входит в топ-20 авиаперевозчиков РФ по объемам перевозок. В январе—июле ее пассажиропоток составил около 410 тыс. человек, что на 2% больше, чем годом ранее.

Напомним, новый терминал аэропорта Ижевска запустился в тестовом режиме 20 сентября. Он принял первый авиарейс из Сочи. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд руб. Строительство объекта велось с 2022 года. Площадь нового терминала составляет 10,8 тыс. кв. м. Пропускная способность — 400 пассажиров в час. Международные авиаперелеты планируется запустить к декабрю.

