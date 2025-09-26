В Оренбуржье идет активный сбор подсолнечника

В Оренбургской области продолжается сбор урожая подсолнечника. Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор Евгений Солнцев.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

На данный момент убрано 28% площади, что составляет 396 тыс. га. Намолочено более 480 тыс. тонн подсолнечника, средняя урожайность — 12,2 ц/га.

Лидерами по объему намолота стали Курманаевский, Бузулукский и Тоцкий районы. По урожайности впереди Асекеевский, Матвеевский и Северный районы.

В 2025 году аграрии планируют убрать почти 1,5 млн га подсолнечника, что на 220 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году.

Андрей Сазонов