В Оренбургской области 1 октября проверят системы оповещения

В Оренбуржье 1 октября в 10:40 (MSK+2) проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения с подачей сигнала оповещения «Внимание всем!». Об этом сообщает правительство региона.

Сигнал оповещения подается электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий. Его длительность составляет до трех минут. После того, как услышите сигнал, оставайтесь на месте и включите телевизионные приемники.

Руфия Кутляева