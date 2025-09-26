В пострадавшем от взрыва газа доме в Новороссийске вставили новые окна

В многоквартирном доме по адресу Анапское шоссе, 12 завершены подготовительные этапы ремонта после взрыва газа. Об этом сообщает управление городского хозяйства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На данный момент полностью завершен монтаж новых окон. Следующим этапом станет восстановление внешнего теплового контура здания, включая ремонт кровли и оконных проемов лестничных клеток. Однако эти работы начнутся только после завершения ремонта фасадных блоков и плит жилого дома.

В настоящее время идет процесс заключения договора с подрядной организацией, которая займется аварийно-восстановительными работами. Когда будет подписано соглашение, специалисты приступят к ремонту фасада, а затем продолжат работы по восстановлению кровли и окон подъездов.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в доме в июле 2025 года. Пострадали более 20 квартир.

Екатерина Голубева