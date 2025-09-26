В Сочи задержан местный житель за нападение с ножом

В Хостинском районе Сочи полиция задержала 39-летнего местного жителя, который во время ссоры ранил ножом 49-летнего пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в черте города. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого на месте происшествия.

По данным правоохранительных органов, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 39-летний сочинец применил холодное оружие против оппонента.

Сейчас с задержанным проводят работу сотрудники полиции. Обстоятельства и мотивы инцидента устанавливаются.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте правоохранительные органы задержали 55-летнего мужчину, который 8 апреля с ножом ворвался в квартиру соседей и угрожал им расправой из-за шума, который издавал их ребенок. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, а нож изъят для экспертизы.

Мария Удовик