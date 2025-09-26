Загрузка санаториев Геленджика превысила 90% в сентябре

Загрузка санаторно-курортных учреждений Геленджика в первой половине сентября превысила 90%. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на управление курортами и туризмом администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одновременно в санаториях и пансионатах с лечением отдыхало примерно 9,5 тыс. человек. Процент бронирования номеров на сентябрь составил 82,6%, на октябрь — 65,4%, на ноябрь — 48,6%, а на декабрь — 22,5%.

Средняя продолжительность пребывания отдыхающих на курортах составляет 9–10 дней. Гости, которые проходят лечение, остаются на 14–16 дней. Глубина бронирования в межсезонье оказалась меньше прошлогодней, однако интерес к новогодним мероприятиям уже проявляется активно.

Санаторно-курортная отрасль Геленджика включает 22 предприятия с медицинской лицензией. Среди крупных здравниц — «Красная Талка», «Жемчужина моря», «Русь», «Голубая даль», а также специализированные учреждения, такие как туберкулезный санаторий «Голубая бухта».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что бронирования на осенний отдых в Краснодарском крае увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нурий Бзасежев