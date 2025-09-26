Удмуртия и «Калашников» адаптируют участников СВО к работе в оборонной отрасли

Правительство Удмуртии и оборонный концерн «Калашников» будут сотрудничать в сфере трудоустройства участников СВО. Соответствующее соглашение в Москве подписали глава республики Александр Бречалов и гендиректор концерна Алан Лушников. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Слева направо: гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Эти люди прошли тяжелейшие испытания и доказали свою любовь к Родине делом. Их стойкость, дисциплина и ответственность — бесценный ресурс для нашей экономики. Они лучше других знают: от надежности оружия порой зависит жизнь бойцов. А значит, будут работать с полной отдачей»,— сказал господин Бречалов.

По его словам, соглашение направлено на создание эффективного кадрового механизма для работодателя и участников СВО. «Это взаимная работа, объединяющая усилия государства и бизнеса для предоставления защитникам новой цели — быть на передовой инженерной мысли и производства»,— добавил глава региона.

По соглашению, стороны будут совместно организовывать ярмарки вакансий и учебные рабочие места на территории концерна, проводить профориентационные мероприятия и консультировать участников СВО. Социальные координаторы фонда «Защитники отечества» будут подбирать бывшим военнослужащим подходящие вакансии и информировать о мерах господдержки, «Калашников» — рассматривать кандидатуры ветеранов СВО для трудоустройства.

Господин Лушников добавил, что концерн заинтересован в применении личных качеств военнослужащих, в их числе «боевой опыт, упорство и ответственность», на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. «”Калашников” ведет целенаправленную работу с участниками специальной военной операции <...> Наша кооперация с регионом в рамках проекта “СВОим помогаем” сделает эту работа еще более продуктивной»,— заключил гендиректор концерна.