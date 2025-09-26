Донской парламент инициирует реформу электроснабжения садоводческих товариществ

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обратились к федеральному правительству с предложением изменить принцип расчета платы за потери электроэнергии в садоводческих товариществах. Инициатива прозвучала на 23-м заседании регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко объяснил суть проблемы. Сейчас общие потери в садоводческих и огороднических товариществах рассчитываются исходя из площади участка, что создает несправедливую ситуацию.

«Кто-то не пользуется участком, кто-то туда эпизодически приезжает, а кто-то там живет постоянно»,— отметил спикер донского парламента.

Региональные законодатели предлагают установить новый порядок расчета, при котором объем потерь электроэнергии будет определяться пропорционально фактическому потреблению каждого собственника садового или огородного участка.

«Поэтому мы просим наших коллег на федеральном уровне утвердить новый порядок расчета объема потерь электроэнергии пропорционально объему электричества, потребленному каждым собственником садового или огородного земельного участка»,— заявил господин Ищенко.

Валентина Любашенко