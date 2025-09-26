На АвтоВАЗе допустили рост производства Lada до 600 тыс. машин в 2026 году

АвтоВАЗ намерен выпустить более 300 тыс. автомобилей Lada в 2025 году, а в 2026 году увеличить производство до 500-600 тыс. машин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июле представители Госдумы, Минпромторга, Минтранса России и десяти регионов посетили завод, чтобы оценить его возможности. АвтоВАЗ также подтвердил, что все модели Lada соответствуют требованиям закона о такси. Компания завершила подписание соглашений на поставку 4 тыс. автомобилей Lada, включая модели Granta, Vesta и Aura, в таксопарки 25 российских городов.

Тем временем, по данным «Автостата», за восемь месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей Lada сократились на 24,9% и составили 211,3 тыс. штук.

Андрей Сазонов