Холдинг SFT Group на 10% увеличил мощность завода гофропродукции в Таганроге

Федеральный холдинг SFT Group увеличил мощность завода по производству гофропродукции в Таганроге на 10% — с 180 до 200 млн кв. м в год после модернизации. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные пресс-службы холдинга.

В компании отметили, что модернизация — часть планового инвестиционного проекта, направленного на техническую модернизацию всех предприятий группы. Ее целью стало удовлетворение растущего спроса на гофроупаковку в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на новых территориях России.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «СФТ Групп» зарегистрировано в Москве 16 ноября 2015 года. Основным видом деятельности является управление холдинг-компаниями. Уставный капитал составляет 3,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн