В Ростовской области преобладают компактные жилые комплексы

В Ростовской области застройщики отдают предпочтение жилым комплексам малого формата, ориентированным на семьи. К такому выводу по результатам иссоедования пришли аналитики сервиса Домклик и Сбера.

В целом по России типичный ЖК состоит из трех корпусов и предлагает 496 квартир. Однако среднее количество корпусов в ЖК Ростовской области — два, а квартир в них 563.

Самые крупные жилые комплексы располагаются в Краснодарском крае. Там новостройки состоят из семи корпусов. В Московской и Ленинградской областях ЖК состоят из шести и пяти корпусов соответственно. В жилых комплексах Красноярского и Тюменского краев по четыре корпуса. Рост «мегапроектов» в этих регионах обусловлен миграционным приростом населения, доступностью земель на окраинах и экономической эффективностью. Вместе с тем, в Москве и Санкт-Петербурге в среднем по три корпуса. Однако в Москве предлагают 1,5 тыс. квартир в одном ЖК.

«Из всех регионов с плотной застройкой Ростовская область отличается самым маленьким количеством корпусов (2) и небольшим числом квартир (563) в среднем выражении. Также мы видим, что при высокой этажности количество квартир на этаже остаётся небольшим в сравнении с другими регионами. Такой подход ориентирован, в первую очередь, на комфорт для жителей и более качественную городскую среду»,— заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

Мария Хоперская