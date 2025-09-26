В Ростовской области объем продаж тестов на беременность вырос на 13,6%

В январе-июле 2025 года в Ростовской области объем продаж тестов на беременность достиг 38,3 млн руб., что на 13,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

В прошлом году объем продаж тестов составил 33,7 млн руб.

В этот же период количество проданных тестов увеличилось на 2,1%, достигнув отметки в 250,9 тыс. штук. Среди популярных брендов лидирующие позиции занимают Clearblue (32,2% от общих продаж), Evitest (14,8%), Femitest (13,6%), Frautest (10,1%) и Insure (4,8%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области могут начать штрафовать за понуждение к абортам. Размер административного штрафа варьируется от 500 до 15 тыс. руб. За повторное нарушение штраф станет выше — от трех до 40 тыс. руб.

Наталья Белоштейн